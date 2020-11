Come si regola l’Antartide? (Di martedì 3 novembre 2020) L’ emergenza climatica ed il riscaldamento globale costringono non soltanto gli scienziati ma anche i comuni cittadini a puntare gli occhi sul cosiddetto sesto continente: l’Antartide. L’innalzamento delle temperature oltre a causare stravolgimenti nella vita degli abitanti dei ghiacci comporta una serie di interrogativi circa la regolamentazione di questa porzione del Mondo, che ad oggi non appartiene ad alcuno Stato. Lo spazio Antartico, in seguito alle numerose spedizioni scientifiche, venne internazionalizzato nel 1959 con il Trattato di Washington in risposta ad alcune pretese di sovranità dei sette Stati detti claimant States che, anche se lontani dal Polo Sud, a vario titolo rivendicavano la loro supremazia. Il Trattato, il quale ad oggi conta 53 firmatari, stabilisce una serie di principi molto generali, uno per tutti: l’utilizzo ... Leggi su bufale (Di martedì 3 novembre 2020) L’ emergenza climatica ed il riscaldamento globale costringono non soltanto gli scienziati ma anche i comuni cittadini a puntare gli occhi sul cosiddetto sesto continente: l’Antartide. L’innalzamento delle temperature oltre a causare stravolgimenti nella vita degli abitanti dei ghiacci comporta una serie di interrogativi circa lamentazione di questa porzione del Mondo, che ad oggi non appartiene ad alcuno Stato. Lo spazio Antartico, in seguito alle numerose spedizioni scientifiche, venne internazionalizzato nel 1959 con il Trattato di Washington in risposta ad alcune pretese di sovranità dei sette Stati detti claimant States che, anche se lontani dal Polo Sud, a vario titolo rivendicavano la loro supremazia. Il Trattato, il quale ad oggi conta 53 firmatari, stabilisce una serie di principi molto generali, uno per tutti: l’utilizzo ...

Linkiesta : Il più antimoderno e “italiano” dei messaggi: è arrivato il momento di arrangiarsi, arrangiatevi come potete. L’ul… - VirginiaTirabo1 : @Gabri17253417 @GiorgiaMeloni Se lei viaggia all’estero, i monopattini li trova in molte città. Come sempre l’utili… - ilmetropolitan : L'eccezione come regola: Lo #statodemergenza, i #dirittiinviolabili e il #distanziamentosociale - - AgustDaniela : @vigui002 Un po come la regola della L - pierino5861 : @GiuseppeConteIT Signor Primo Ministro, un'immigrazione senza alcuna regola, così come avviene in Italia, porta anc… -

Ultime Notizie dalla rete : Come regola L'eccezione come regola: Lo stato d'emergenza, i diritti inviolabili e il distanziamento sociale ilMetropolitano.it Usa 2020, ecco ‘come rubare un’elezione’

Si dice degli Stati Uniti che siano una giovane nazione, anzi una nazione “senza storia” e, allo stesso tempo, si attribuisce loro la qualifica di più antica democrazia repubblicana dell’occidente. Qu ...

Smart working allargato: a casa fino all’80%. Vodafone paga i congedi parentali al 100%

Lavoro a distanza è la nuova regola nelle società di Tlc. Accordo alla Vodafone. In azienda solo 4/5 giorni al mese. Confermati i buoni pasto ...

Si dice degli Stati Uniti che siano una giovane nazione, anzi una nazione “senza storia” e, allo stesso tempo, si attribuisce loro la qualifica di più antica democrazia repubblicana dell’occidente. Qu ...Lavoro a distanza è la nuova regola nelle società di Tlc. Accordo alla Vodafone. In azienda solo 4/5 giorni al mese. Confermati i buoni pasto ...