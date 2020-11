Alessandro Cattelan positivo al Covid, ecco cosa succede X Factor (Di martedì 3 novembre 2020) Non si contano più i personaggi del mondo dello spettacolo colpiti dal Covid-19. Al lungo elenco, del quale fanno parte anche Francesco Totti e Ilary Blasi solo per citare gli ultimi due casi resi noti, si aggiunge Alessandro Cattelan. Il conduttore di X Factor sui social fa sapere di essere risultato positivo al Coronavirus. Il messaggio di Alessandro Cattelan “Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid” scrive Alessandro Cattelan, che aggiunge di essere in isolamento e di essere confortato dall’affetto della famiglia, soprattutto dei figli che trovano il modo di fargli sentire la loro vicinanza: “In attesa di ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 3 novembre 2020) Non si contano più i personaggi del mondo dello spettacolo colpiti dal-19. Al lungo elenco, del quale fanno parte anche Francesco Totti e Ilary Blasi solo per citare gli ultimi due casi resi noti, si aggiunge. Il conduttore di Xsui social fa sapere di essere risultatoal Coronavirus. Il messaggio di“Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essereal” scrive, che aggiunge di essere in isolamento e di essere confortato dall’affetto della famiglia, soprattutto dei figli che trovano il modo di fargli sentire la loro vicinanza: “In attesa di ...

