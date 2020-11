Super Mario incontraBloodborne? La colonna sonora del platform in un geniale mash up

Super Mario incontra...Bloodborne? La colonna sonora del platform in un geniale mash up (Di lunedì 2 novembre 2020) Come sappiamo, la musica è parte integrante dell'esperienza videoludica. Sebbene la grafica o il gameplay di un gioco possano rappresentare una grande attrazione per il pubblico, una colonna sonora di qualità può fornire un ulteriore livello emotivo.Ma cosa succede se due generi di gioco completamente differenti si uniscono? E' proprio quello che ha fatto l'artista Alex Moukala che ha mescolato i due stili di musica di Super Mario e Bloodborne arrivando ad un risultato eccezionale. Bloodborne ha uno stile particolare per quanto riguarda la musica: ci sono archi, alcuni canti corali che definiscono l'ambientazione del gioco e va da sé che la musica allegra di Super Mario in questo caso viene trasformata in un qualcosa di oscuro e terrificante.Moukala si ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 2 novembre 2020) Come sappiamo, la musica è parte integrante dell'esperienza videoludica. Sebbene la grafica o il gameplay di un gioco possano rappresentare una grande attrazione per il pubblico, unadi qualità può fornire un ulteriore livello emotivo.Ma cosa succede se due generi di gioco completamente differenti si uniscono? E' proprio quello che ha fatto l'artista Alex Moukala che ha mescolato i due stili di musica die Bloodborne arrivando ad un risultato eccezionale. Bloodborne ha uno stile particolare per quanto riguarda la musica: ci sono archi, alcuni canti corali che definiscono l'ambientazione del gioco e va da sé che la musica allegra diin questo caso viene trasformata in un qualcosa di oscuro e terrificante.Moukala si ...

E' proprio quello che ha fatto l'artista Alex Moukala che ha mescolato i due stili di musica di Super Mario e Bloodborne arrivando ad un risultato eccezionale. Bloodborne ha uno stile particolare per ...

E' proprio quello che ha fatto l'artista Alex Moukala che ha mescolato i due stili di musica di Super Mario e Bloodborne arrivando ad un risultato eccezionale. Bloodborne ha uno stile particolare per ...