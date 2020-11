Scuole, trasporti e niente lockdown. Il nuovo Dpcm di Conte (Di lunedì 2 novembre 2020) Non ci sarà un nuovo lockdown nazionale, non in stile marzo-aprile, almeno. Giuseppe Conte non ha disatteso le aspettative quando, poco dopo le 12, ha preso la parola alla Camera per illustrare le misure da incastonare nel prossimo Dpcm che vedrà la luce tra stasera e domani mattina. LE MISURE Nell’attesa di leggere il Dpcm di domani, ecco le misure indicate da Conte. Tanto per cominciare, le Scuole. E cioè didattica a distanza al 100% nelle Scuole superiori con possibilità di estensione fino alle medie. “Introduciamo a livello nazionale la possibilità che le Scuole secondarie di secondo grado possano passare anche integralmente alla didattica distanza”, ha spiegato ... Leggi su formiche (Di lunedì 2 novembre 2020) Non ci sarà unnazionale, non in stile marzo-aprile, almeno. Giuseppenon ha disatteso le aspettative quando, poco dopo le 12, ha preso la parola alla Camera per illustrare le misure da incastonare nel prossimoche vedrà la luce tra stasera e domani mattina. LE MISURE Nell’attesa di leggere ildi domani, ecco le misure indicate da. Tanto per cominciare, le. E cioè didattica a distanza al 100% nellesuperiori con possibilità di estensione fino alle medie. “Introduciamo a livello nazionale la possibilità che lesecondarie di secondo grado possano passare anche integralmente alla didattica distanza”, ha spiegato ...

Covid, Pino Turi, segretario generale di Uil Scuola propone: "Si potrebbe fare un'operazione di slittamento delle vacanze di Natale".

Capienza del trasporto pubblico locale ridotto al 50%

Partendo dall’ultimo Report dell’Istituto Superiore della Sanitá di venerdì scorso, il premier ha rilevato che il Paese è in “transizione verso uno scenario 4, con alcune Regioni a rischio tenuta del ...

