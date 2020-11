(Di lunedì 2 novembre 2020) Il grido di dolore deidi. Una donna: "Non, vi. Noi abbiamo votato la sinistra da sempre" Coronavirus focus Federico Garau  Luoghi:

repubblica : Nuovo Dpcm, a Firenze tensione per la manifestazione di protesta non autorizzata - Agenzia_Ansa : La protesta dei #ristoratori nelle piazze d'Italia. Da #Roma a #Milano, da #Napoli a #Firenze, chiedono misure per… - CRToscana : Lavoratori spettacolo e rider. Il presidente del Consiglio regionale è intervenuto alle due manifestazioni di prote… - cogonipiero2 : RT @TheCrusadery: Li avete votati? Fottetevi!!!!! La protesta #nolockdown2 travolge le roccaforti della sinistra. Firenze e Bologna ad alt… - F52 : RT @TheCrusadery: Li avete votati? Fottetevi!!!!! La protesta #nolockdown2 travolge le roccaforti della sinistra. Firenze e Bologna ad alt… -

Ultime Notizie dalla rete : Protesta Firenze

Protesta di Firenze, i cittadini: "Non siamo fascisti, ditelo vi prego" Un altro gruppo è stato bloccato in piazza Santa Maria Novella, mentre altre persone si sono dirette in piazza del Duomo.Cimitero degli Inglesi Firenze, meta prediletta del Grand Tour ... Cimitero degli Allori Nel cimitero “agli Allori”, anch’esso protestante, si trovano le tombe di celebri storici dell’arte e ...