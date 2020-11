Palermo in lutto: è morto Padre Bartolomeo Sorge (Di lunedì 2 novembre 2020) Il gesuita Padre Bartolomeo Sorge è morto a Milano. E’ stato uno dei gesuiti più noti d’Italia, teologo e politologo, ex direttore di Civiltà Cattolica e dell’Istituto di formazione politica “Pedro Arrupe” di Palermo. Il religioso morto a 91 anni è stato uno dei padri della “Primavera” di Palermo. Non aveva mai smesso di portare il suo contributo al dibattito pubblico sui temi di grande attualità, il suo impegno sociale e culturale proseguiva anche su Twitter. La sua ultima battaglia, contro le politiche anti-immigrazione.Padre Bartolomeo Sorge era nato il 25 ottobre del 1929 a Rio Marina, all’isola d’Elba, da genitori di origine ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 2 novembre 2020) Il gesuitaa Milano. E’ stato uno dei gesuiti più noti d’Italia, teologo e politologo, ex direttore di Civiltà Cattolica e dell’Istituto di formazione politica “Pedro Arrupe” di. Il religiosoa 91 anni è stato uno dei padri della “Primavera” di. Non aveva mai smesso di portare il suo contributo al dibattito pubblico sui temi di grande attualità, il suo impegno sociale e culturale proseguiva anche su Twitter. La sua ultima battaglia, contro le politiche anti-immigrazione.era nato il 25 ottobre del 1929 a Rio Marina, all’isola d’Elba, da genitori di origine ...

Il gesuita Padre Bartolomeo Sorge è morto a Milano. E' stato uno dei gesuiti più noti d'Italia, teologo e politologo, ex direttore di Civiltà Cattolica e ...

