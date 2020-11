Mattarella chiama Bonaccini e Toti | «Stretta collaborazione per affrontare la pandemia»

(Di lunedì 2 novembre 2020) Video-conferenza per sbloccare quella che è sembrata finora una pericolosa impasse sul nuovo e imminente Dpcm. L’appello di Delrio: Conte prenda decisioni immediate, forti e coraggiose

Sergio Mattarella scende in campo e invita tutte le istituzioni a collaborare in questo delicato momento di emergenza per l'Italia.Una videoconferenza per provare a rendere più fluida la strada del nuovo Dpcm. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha avuto questa mattina un colloquio con il Presidente e il Vice ...