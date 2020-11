Manfredi su Contagi e Didattica a Distanza: Le Università Sono Sicure (Di lunedì 2 novembre 2020) Gaetano Manfredi, Ministro dell’Università e della Ricerca, parla delle misure adottate dalle università per mantenere la Sicurezza garantendo la formazione. “Le modalità utilizzate per ulteriori restrizioni Sono su base regionale da parte del Comitato universitario regionale. Ora è possibile che in alcune aree metropolitane ci sia un passaggio tutto alla Didattica online ma dipende dalle … Leggi su youreduaction (Di lunedì 2 novembre 2020) Gaetano, Ministro dell’Università e della Ricerca, parla delle misure adottate dalle università per mantenere lazza garantendo la formazione. “Le modalità utilizzate per ulteriori restrizionisu base regionale da parte del Comitato universitario regionale. Ora è possibile che in alcune aree metropolitane ci sia un passaggio tutto allaonline ma dipende dalle …

