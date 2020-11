Jeep Gladiator Willys | il pick-up ancora più specializzato e personalizzato

(Di lunedì 2 novembre 2020)il-up per la versione 2021 è disponibile, per ora negli USA, con un allestimento ispirato alla versione della Wrangler e ovviamente al modello storico che ha dato origine al ...

MaxOlivo90 : JEEP GLADIATOR - Negli Usa debutta l'allestimento Willys - ANSA_Motori : Jeep Gladiator Willys, serie speciale ancora più dura e pura #ANSAmotori - ilmessaggeroit : #jeep #gladiator #willys, la serie speciale ancora più “estrema”. Debutta con MY 2020 con il V6 EcoDiesel da... - dinoadduci : Jeep Gladiator - Negli Usa debutta l'allestimento Willys - solomotori : Jeep Gladiator Willys, serie speciale ancora più dura e pura -

ROMA - Jeep celebra il crescente successo nel mercati mondiali, e in particolare in quello degli Stati Uniti, con l'inedita serie speciale Willys che completa la gamma Gladiator - il pick ...Il nuovo numero di Quattroruote vi aspetta in edicola e in edizione digitale. Un appuntamento da non perdere, che vede il proprio punto di forza nelle prove su strada, impreziosite da analisi ancora ...