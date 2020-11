Il Ministro dell’Università dice che non si sono riscontrati contagi negli Atenei (Di lunedì 2 novembre 2020) Gli Atenei italiani sono un luogo sicuro, anche grazie alle indicazioni e limitazioni – come molti corsi che seguono il principio della didattica a distanza – che hanno consentito di limitare al massimo la possibilità di infezioni in aula e, quindi, la creazione di piccoli o grandi focolai. A dirlo è il Ministro Gaetano Manfredi che ha parlato, in un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, sui contagi nelle Università e la tenuta del sistema universitario italiano dopo la prima fase della pandemia. LEGGI ANCHE > Anche le terze medie potrebbero fare didattica a distanza Manfredi ha sottolineato come dai dati raccolti tra le centinaia di aule delle università italiane la situazione sia molto positiva: «Dal monitoraggio che svolgiamo regolarmente nelle ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 2 novembre 2020) Gliitalianiun luogo sicuro, anche grazie alle indicazioni e limitazioni – come molti corsi che seguono il principio della didattica a distanza – che hanno consentito di limitare al massimo la possibilità di infezioni in aula e, quindi, la creazione di piccoli o grandi focolai. A dirlo è ilGaetano Manfredi che ha parlato, in un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, suinelle Università e la tenuta del sistema universitario italiano dopo la prima fase della pandemia. LEGGI ANCHE > Anche le terze medie potrebbero fare didattica a distanza Manfredi ha sottolineato come dai dati raccolti tra le centinaia di aule delle università italiane la situazione sia molto positiva: «Dal monitoraggio che svolgiamo regolarmente nelle ...

