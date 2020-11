Il direttore generale dell’OMS in quarantena (Di lunedì 2 novembre 2020) Il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha annunciato di essersi messo in quarantena dopo essere entrato in contatto con una persona risultata positiva al Covid-19. Ghebreyesus ha specificato di non avere sintomi della malattia. “Sono entrato in contatto con una persona risultata positiva al Covid-19 – ha twittato -. Sto bene e non ho sintomi, ma nei prossimi … L'articolo Il direttore generale dell’OMS in quarantena proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 2 novembre 2020) Ildell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha annunciato di essersi messo indopo essere entrato in contatto con una persona risultata positiva al Covid-19. Ghebreyesus ha specificato di non avere sintomi della malattia. “Sono entrato in contatto con una persona risultata positiva al Covid-19 – ha twittato -. Sto bene e non ho sintomi, ma nei prossimi … L'articolo Ildell’OMS inproviene da www.meteoweek.com.

Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha annunciato di essersi messo in quarantena dopo essere entrato in contatto con una persona risultata ...

Maria Adelina Ricciardelli guida il Pronto soccorso

Nata a Montevideo, in Uruguay, diplomatasi ad Avellino, ma formatasi come medico a Ferrara, Maria Adelina Ricciardelli, che compirà 60 anni il 12 dicembre, è la nuova guida del pronto ...

