Giuseppe Fiorello senza freni rivela “Rosario soffriva quando…” | studio in lacrime

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 2 novembre 2020)ospite da Mara Venier nel salotto di Domenica In ha emozionato il pubblico durante la sua intervista. Insieme alla padrona di casa hanno tracciato i momenti più salienti ed importanti della sua vita. Non sono mancati i traguardi, le interpretazioni attoriali e i palcoscenici che ha gioiosamente calcato. Come anche la storia di quella famiglia, la sua, e di una Sicilia che gli scorre prepotentemente nelle vene. Insomma, l’attore che presto ritornerà in prima serata al fianco di Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo con una nuova serie televisiva dal titolo ‘Gli orologi del diavolo’ ispirata alla vera storia di Gianfranco Franciosi, si è aperto completamente. Nella calda atmosfera televisiva di una consueta puntata di Domenica In l’attore non ha potuto non citare il fratello ...