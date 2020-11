Gigi Proietti e l’inestinguibile amore per il teatro. Non solo mattatore. Aveva restaurato il Brancaccio e dirigeva il Globe di shakespeariana memoria (Di lunedì 2 novembre 2020) Gigi Proietti e il teatro. Mandrakate, marescialli, barzellette, divani dei talk. Nulla sarebbe potuto accadere senza quella presenza istrionica, totalizzante, estrema sui palchi a calcare la scena prima di ogni altra cosa per almeno vent’anni. Perché se un giorno ci fermassimo solo a guardare cos’è stato il teatro italiano tra gli anni sessanta e settanta del Novecento, rimarremmo semplicemente a bocca aperta. È lì che abbiamo cominciato a “parlare” una lingua matura e nazionale di cui Proietti – morto oggi a 80 anni – è stato l’interprete più naturalmente popolare. Lo studioso Marco De Marinis nel suo Capire il teatro (Bulzoni) definisce la tendenza prorompente dell’epoca come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020)e il. Mandrakate, marescialli, barzellette, divani dei talk. Nulla sarebbe potuto accadere senza quella presenza istrionica, totalizzante, estrema sui palchi a calcare la scena prima di ogni altra cosa per almeno vent’anni. Perché se un giorno ci fermassimoa guardare cos’è stato ilitaliano tra gli anni sessanta e settanta del Novecento, rimarremmo semplicemente a bocca aperta. È lì che abbiamo cominciato a “parlare” una lingua matura e nazionale di cui– morto oggi a 80 anni – è stato l’interprete più naturalmente popolare. Lo studioso Marco De Marinis nel suo Capire il(Bulzoni) definisce la tendenza prorompente dell’epoca come ...

Agenzia_Ansa : E' morto Gigi Proietti, aveva 80 anni. Da giorni in clinica per accertamenti, colpito da malore cardiaco #ANSA - repubblica : Morto Gigi Proietti, addio al grande mattatore della scena italiana - Disney_IT : Oggi diciamo addio a Gigi Proietti, voce indimenticabile del Genio in Aladdin. ?? Il nostro pensiero va a tutti i su… - fabry_pina : RT @RaiCultura: Addio a Gigi Proietti. Attore, drammaturgo e regista di lunga carriera, ha collezionato successi in teatro, al cinema e in… - Ammarvel_ : RT @bIacksIupin: ma ci rendiamo conto delle figure che ci ha portato via quest’anno? partendo da kobe bryant a gennaio e arrivando a gigi p… -