GF Vip, rischio squalifica per Francesco Oppini: cosa è successo (Di lunedì 2 novembre 2020) GF Vip, Francesco Oppini rischia la squalifica per una grave frase pronunciata all’interno della casa. Il web insorge e richiede provvedimenti immediati Fonte foto: FacebookIl Grande Fratello Vip, inevitabilmente, continua ad essere argomento di discussione. I concorrenti all’interno della casa sono spiati 24 ore su 24 e qualche scivolone può capitare. Gli utenti sul web sono sempre molto attenti e pronto a sottolineare gli strafalcioni dei personaggi della casa più spiata d’Italia. Questa volta è toccata a Francesco Oppini, reo di aver pronunciato delle frasi gravissime durante una conversazione con Tommaso Zorzi. Il web è insorto e ha chiesto a grande voce la squalifica del figlio di Alba Parietti. Scopriamo insieme le ... Leggi su chenews (Di lunedì 2 novembre 2020) GF Vip,rischia laper una grave frase pronunciata all’interno della casa. Il web insorge e richiede provvedimenti immediati Fonte foto: FacebookIl Grande Fratello Vip, inevitabilmente, continua ad essere argomento di discussione. I concorrenti all’interno della casa sono spiati 24 ore su 24 e qualche scivolone può capitare. Gli utenti sul web sono sempre molto attenti e pronto a sottolineare gli strafalcioni dei personaggi della casa più spiata d’Italia. Questa volta è toccata a, reo di aver pronunciato delle frasi gravissime durante una conversazione con Tommaso Zorzi. Il web è insorto e ha chiesto a grande voce ladel figlio di Alba Parietti. Scopriamo insieme le ...

CarloPose : Ma come? Gf Vip, Paolo Brosio a rischio squalifica? «Ha bestemmiato». Ecco cosa ha detto - Marta01844519 : Gf Vip, Francesco Oppini a rischio squalifica? La frase choc su Dayane Mello indigna il web: «Fuori subito» domani… - infoitcultura : Gf Vip, Paolo Brosio a rischio squalifica per bestemmia: ecco cosa ha detto - infoitcultura : Gf Vip, Paolo Brosio a rischio squalifica? «Ha bestemmiato». Ecco cosa ha detto - infoitcultura : Gf Vip, Paolo Brosio come Denis Dosio: rischio squalifica? -