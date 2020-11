Genoa, Maran: «Non semplice giocare ogni 3 giorni, ma non lamentiamoci» – VIDEO (Di lunedì 2 novembre 2020) Rolando Maran, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa al termine del derby contro la Sampdoria – VIDEO Rolando Maran, allenatore del Genoa, ha commentato la situazione in casa rossoblù al termine del derby contro la Sampdoria. «Non è semplice giocare ogni tre giorni, ma non lamentiamoci», queste le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico Genoano. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Rolando, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa al termine del derby contro la Sampdoria –Rolando, allenatore del, ha commentato la situazione in casa rossoblù al termine del derby contro la Sampdoria. «Non ètre, ma non», queste le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnicono. Leggi su Calcionews24.com

