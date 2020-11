File ai negozi per acquistare cibo, l’appello di Confagricoltura: “Date la precedenza ai prodotti italiani per far sopravvivere la filiera” (Di lunedì 2 novembre 2020) “Acquistate i prodotti agroalimentari italiani”. In vista delle nuove misure restrittive all’esame del governo e delle Regioni per fermare la diffusione dei contagi da Covid-19, il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, lancia un appello ai consumatori, condiviso da Coldiretti che nel week end appena trascorso ha monitorato come gli italiani si stiano preparando a una nuova chiusura. Nei giorni scorsi un simile appello è stato lanciato dalla federazione dei produttori agricoli francesi, la Fnsea, che si è rivolta ai cittadini d’Oltralpe per supportare il settore agroalimentare nazionale in questo periodo di lockdown. “Chiediamo anche noi un patriottismo alimentare per sostenere la filiera italiana, puntando sulla qualità. Da parte nostra, continueremo a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) “Acquistate iagroalimentari”. In vista delle nuove misure restrittive all’esame del governo e delle Regioni per fermare la diffusione dei contagi da Covid-19, il presidente di, Massimiliano Giansanti, lancia un appello ai consumatori, condiviso da Coldiretti che nel week end appena trascorso ha monitorato come glisi stiano preparando a una nuova chiusura. Nei giorni scorsi un simile appello è stato lanciato dalla federazione dei produttori agricoli francesi, la Fnsea, che si è rivolta ai cittadini d’Oltralpe per supportare il settore agroalimentare nazionale in questo periodo di lockdown. “Chiediamo anche noi un patriottismo alimentare per sostenere la filiera italiana, puntando sulla qualità. Da parte nostra, continueremo a ...

