Covid, Toscana: assunti 500 traciatori per centrali di tracciamento. Via dal 5 novembre (Di lunedì 2 novembre 2020) Si tratta di medici, infermieri, tecnici sanitari e studenti dell'ultimo anno di medicina e scienze infermieristiche, assunti da una graduatoria del Dipartimento nazionale di Protezione civile, così suddivisi: 250 unità a Firenze, 150 a Carrara e 100 ad Arezzo. La centrale di Firenze, già pronta e presentata oggi ai media dal presidente della Toscana, Eugenio Giani Leggi su firenzepost (Di lunedì 2 novembre 2020) Si tratta di medici, infermieri, tecnici sanitari e studenti dell'ultimo anno di medicina e scienze infermieristiche,da una graduatoria del Dipartimento nazionale di Protezione civile, così suddivisi: 250 unità a Firenze, 150 a Carrara e 100 ad Arezzo. La centrale di Firenze, già pronta e presentata oggi ai media dal presidente della, Eugenio Giani

regionetoscana : #Covid19 In Toscana si punta sul #tracciamento. Da giovedì 500 nuovi operatori per le tre centrali individuate nei… - TgrRaiToscana : La Toscana punta forte sul tracciamento - TGR Toscana - regionetoscana : #covid19 #coronavirus In arrivo 500 nuovi operatori per il tracciamento dei positivi e dei loro contatti. Lavoreran… - FirenzePost : Covid, Toscana: assunti 500 traciatori per centrali di tracciamento. Via dal 5 novembre - maurosyl : Cara @regionetoscana, utile rafforzare tracciamento. Ma se non siete in grado di processare i risultati dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Toscana Covid Toscana, Giani: "Ci serve la polizia regionale per far rispettare le ordinanze" LA NAZIONE Emergenza Coronavirus Basilicata, aggiornamento del 2 novembre

La task force regionale comunica che nelle giornate del 31 ottobre e del primo novembre sono stati processati 3116 tamponi per la ricerca di contagio da Covid 19 di cui 288 risultati ... 1 residente ...

Covid19, Asl TSE programma e riorganizza i presidi ospedalieri

Nella provincia di Siena, dove l’ospedale Covid di riferimento è Le Scotte ... La programmazione e riorganizzazione delle strutture ospedaliere di Asl Toscana Sud Est si inserisce nella gestione dei ...

La task force regionale comunica che nelle giornate del 31 ottobre e del primo novembre sono stati processati 3116 tamponi per la ricerca di contagio da Covid 19 di cui 288 risultati ... 1 residente ...Nella provincia di Siena, dove l’ospedale Covid di riferimento è Le Scotte ... La programmazione e riorganizzazione delle strutture ospedaliere di Asl Toscana Sud Est si inserisce nella gestione dei ...