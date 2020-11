Covid-19, Conte: "Quadro critico Europa la più colpita al mondo" (Di lunedì 2 novembre 2020) "Ho prospettato ai leader delle opposizioni un tavolo di confronto col governo. Al momento questa proposta è stata rifiutata, se ci fossero ripensamenti posso confermare che la proposta del governo permane immutata e non sottende una confusione di ruoli o sovrapposizione di responsabilita': il governo e' consapevole della piena responsabilita' di ogni sua decisione", tende la mano un'altra volta il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando alla Camera dei deputati. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 2 novembre 2020) "Ho prospettato ai leader delle opposizioni un tavolo di confronto col governo. Al momento questa proposta è stata rifiutata, se ci fossero ripensamenti posso confermare che la proposta del governo permane immutata e non sottende una confusione di ruoli o sovrapposizione di responsabilita': il governo e' consapevole della piena responsabilita' di ogni sua decisione", tende la mano un'altra volta il presidente del Consiglio Giuseppe, parlando alla Camera dei deputati. Segui su affaritaliani.it

