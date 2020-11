Coronavirus | livelli di rischio e chiusure locali | come funziona il lockdown a velocità variabile

Leggi su open.online

(Di martedì 3 novembre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 novembre)Non ci sarà il giorno del. O almeno, non sarà lo stesso per tutti. Davanti alla Camera dei deputati, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato la traccia del nuovo Dpcm. Una data ufficiale per l’entrata in vigore di questo documento ancora non c’è: al momento si parla di mercoledì. Quello che è certo però è che le nuove norme introdotte dal governo cercheranno di avere un effetto chirurgico. Invece di esserci un nuovonazionale, verranno introdottesulle regioni e sulle province dove gli indici dell’epidemia supereranno certe soglie. Il governo ha definito 21 criteri diche dividono le regioni italiane in tre fasce: da ...