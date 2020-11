Chicago P D | svelati i temi principali dell’ottava stagione

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 2 novembre 2020)P.D., la serie televisiva americana in onda su NBC, si prepara all’ottavacon diverse rilevanti novità rispetto a quella precedente. Come altre celebri serie che vengono trasmesse negli Stati Uniti, anche perP.D. si è scelto di puntare per i nuovi episodi suistrettamente connessi con l’attualità. A rivelarlo è stato Jason Beghe, l’attore protagonista nei panni del controverso poliziotto Hank Voight, attorno al quale ruotano le vicende del comando di polizia della città statunitense. Di cosa parlerà lanumero 8 diP.D. Nel corso di un’intervista rilasciata a Julian McMahon, l’attore di New York ha svelato ipiù importanti che verranno ...