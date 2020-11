Barak | “Benevento ottima squadra | è stata una vittoria difficile”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVerona – La sua doppietta ha steso il Benevento. Antoninè raggiante dopo il match del Bentegodi e si gode il successo applaudendo gli avversari. DI seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: Complimenti al Benevento – “E’una partita molto difficile anche a causa del campo che non era in perfette condizioni. Il Benevento poi è venuto qui con grande fame, mi piace il suo modo di giocare, ha ottimi giocatori ma per noi era molto importante portare a casa il risultato. Obiettivi – “Sono molto contento, non è facile giocare contro unache pressa tutta la partita, fa piacere per i miei compagni. E’ bello essere lassù con Napoli e Roma, ma dobbiamo pensare solo a noi stessi. Ogni partita va giocata in modo ...