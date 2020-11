Attentato a Vienna, spari in centro: 7 morti (VIDEO) (Di lunedì 2 novembre 2020) Terrore in centro questa sera a Vienna, dove sono avvenute diverse sparatorie che sono costate la vista almeno a 7 persone, secondo quanto riportato dal quotidiano viennese Kurier. Le sparatorie sono avvenute in 6 diversi punti della città, tutti nei pressi della sinagoga nella Seitenstettengasse, vicino alla quale si sarebbe sentita anche un’esplosione. La polizia austriaca, attraverso il profilo ufficiale Twitter, riferisce di “molti sospetti armati di fucile“. Presi degli ostaggi La stampa austriaca parla di ostaggi presi dagli Attentatori: questa voce, riportata da diversi media locali, non è però ancora stata confermata. Uno degli Attentatori è stato ucciso e un altro probabilmente è in fuga, ha comunicato il ministero degli interni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 2 novembre 2020) Terrore inquesta sera a, dove sono avvenute diverse sparatorie che sono costate la vista almeno a 7 persone, secondo quanto riportato dal quotidiano viennese Kurier. Le sparatorie sono avvenute in 6 diversi punti della città, tutti nei pressi della sinagoga nella Seitenstettengasse, vicino alla quale si sarebbe sentita anche un’esplosione. La polizia austriaca, attraverso il profilo ufficiale Twitter, riferisce di “molti sospetti armati di fucile“. Presi degli ostaggi La stampa austriaca parla di ostaggi presi dagliri: questa voce, riportata da diversi media locali, non è però ancora stata confermata. Uno degliri è stato ucciso e un altro probabilmente è in fuga, ha comunicato il ministero degli interni ...

Agenzia_Ansa : Spari a #Vienna vicino alla sinagoga, un morto. Un attentatore è in fuga. Non escluso l'attentato terroristico, la… - SkyTG24 : Attentato a Vienna, morti e feriti vicino alla sinagoga. LE FOTO - Open_gol : ??Attentato nel centro di Vienna, vicino alla Sinagoga. Sembra che l’attentatore si sia fatto esplodere con una cint… - Rog_2 : RT @martinoloiacono: Negli ospedali a #Vienna sono stati ricoverati 15 feriti dell'attentato, di cui 7 in gravi condizioni. Lo rende noto l… - AndFranchini : Vienna, spari in centro: 7 morti. Un uomo è in fuga. 'E' attentato' - Mondo - ANSA -