Ancora 300mila studenti senza computer e connessione

(Di lunedì 2 novembre 2020) La didattica a distanza, che ora si chiama digitale e integrata (Did), torna a essere la regola per 2 milioni di. Una platea che, con il nuovo dpcm in arrivo, potrebbe crescere. Ma peralunni il passaggio alle lezioni via web potrebbe esseremolto complicato. Come spiega oggi Il Sole 24 Ore, gli 85 milioni di euro stanziati dal decreto ristori per acquistare pc e chiavette usb rischiano di non bastare. E a questo quadro già complesso vanno aggiunti i ritardi cronici e i gap italiani nella diffusione della banda ultralarga. Il decreto ristori dovrebbe permettere alle 8mila scuole statali italiane di acquistare e concedere in comodato d’uso gratuito aglimeno abbienti 211.469 dispositivi digitali e 11.727 accessi a Internet. Ma sulla base dei ...