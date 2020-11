Zingaretti ri-chiede un tavolo di maggioranza. "Roma tiene, non rischia lockdown" (Di domenica 1 novembre 2020) “Sono stato malato e ho avuto amici che sono morti per il Covid. Sono determinato a combattere ma sono anche un po’ amareggiato dalla retorica per cui era finito tutto”. A dirlo è Nicola Zingaretti, intervenuto durante la trasmissione Mezz’ora in più su Rai3.Riprendendo le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il segretario dem ribadisce l’urgenza di “pulire il tavolo dalle polemiche” e si dice “pronto” qualora il premier Giuseppe Conte dovesse convocare un tavolo con i leader delle forze di maggioranza.Continua, allo stesso tempo, a ribadire l’urgenza di unità, di collaborazione (“Il nemico è il virus, non le regole”) e si auspica un dialogo anche con il centrodestra, seppur “dispiaciuto per il ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 1 novembre 2020) “Sono stato malato e ho avuto amici che sono morti per il Covid. Sono determinato a combattere ma sono anche un po’ amareggiato dalla retorica per cui era finito tutto”. A dirlo è Nicola, intervenuto durante la trasmissione Mezz’ora in più su Rai3.Riprendendo le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il segretario dem ribadisce l’urgenza di “pulire ildalle polemiche” e si dice “pronto” qualora il premier Giuseppe Conte dovesse convocare uncon i leader delle forze di.Continua, allo stesso tempo, a ribadire l’urgenza di unità, di collaborazione (“Il nemico è il virus, non le regole”) e si auspica un dialogo anche con il centrodestra, seppur “dispiaciuto per il ...

