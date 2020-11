Speranza “Troppa gente ancora in giro, 48 ore per stretta” (Di domenica 1 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – «Abbiamo 48 ore per provare a dare una stretta ulteriore» perchè «c’è troppa gente in giro» e bisogna convincere le persone a restare il più possibile in casa. Lo dice il ministro della Salute Roberto Speranza in un colloquio con il Corriere della Sera. “La curva epidemiologica – aggiunge – è ancora molto alta. Mi preoccupa il dato assoluto, che mostra una curva terrificante. O la pieghiamo, o andiamo in difficoltà”. «L’idea del governo è sempre quella di non toccare le scuole. Vogliamo difenderle il più possibile, ma purtroppo dobbiamo farlo dentro il contesto di una epidemia». (ITALPRESS). Speranza “Troppa gente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 1 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – «Abbiamo 48 ore per provare a dare una stretta ulteriore» perchè «c’è troppain» e bisogna convincere le persone a restare il più possibile in casa. Lo dice il ministro della Salute Robertoin un colloquio con il Corriere della Sera. “La curva epidemiologica – aggiunge – èmolto alta. Mi preoccupa il dato assoluto, che mostra una curva terrificante. O la pieghiamo, o andiamo in difficoltà”. «L’idea del governo è sempre quella di non toccare le scuole. Vogliamo difenderle il più possibile, ma purtroppo dobbiamo farlo dentro il contesto di una epidemia». (ITALPRESS).“Troppa...

