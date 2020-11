Salvini-Meloni-Berlusconi a Conte | “No a ‘cabina di regia’ | Governo venga in Parlamento”

(Di domenica 1 novembre 2020) Di seguito la lettera, firmata dai tre leader di centrodestra, di risposta alla proposta di ‘cabina di regia’ avanzata dal: “Fin dall’inizio della pandemia il centrodestra, che è la prima forza politica della nazione e governa la maggioranza delle Regioni, ha anteposto l’interesse dell’Italia all’interesse politico della propria coalizione. Per mesi abbiamo preparato proposte ed emendamenti ma atteso invano che ilci convocasse in Parlamento, la sede istituzionale dove è giusto che avil confronto tra maggioranza e opposizione. Ancora pochi giorni fa, ci è stata data notizia dell’ultimo Dpcm, soltanto poco tempo prima della sua comunicazione agli ...

L’epidemia morde feroce e il governo corre ai ripari. Accelera, rispetto al timing inizialmente fissato per domenica 8 novembre, quando potrebbe essere decretato il lockdown su scala ...Ricordo che qualcuno sosteneva, in quelle settimane, che in realtà si stessero truccando le statistiche per non mortificare troppo la stagione turistica. «Fino ad allora dobbiamo convivere in modo da ...