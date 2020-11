Ranieri | «Ho l’idea di far giocare in coppia Keita con Quagliarella»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 2 novembre 2020) Claudio, tecnico della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Genoa Claudio, tecnico della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Genoa. Le sue parole. PARTITA – «Non siamo una grande squadra nel senso di paragonarsi alle big. Ai ragazzi chiedo sempre di fare il massimo, perché i gruppi vincenti si riconoscono perché non sono mai contenti. Non abbiamo fatto bene, il Genoa si è chiuso bene. Noi giocavamo con undi centrocampisti bassi e loro ne avevano tre. Il primo tempo è stato pari, nel secondo tempo meritavamo qualcosa di più noi. Quando non si riesce a vincere, l’importante è non perdere» OBIETTIVI – «Se anche vedessi qualcosa di bello non lo ...