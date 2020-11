Protesta silenziosa dei commercianti

(Di domenica 1 novembre 2020) Il commercio cittadino grida aiuto e lo fa con una manifestazionema significativa, per gridare il disagio. Hanno accesso delle candele sul pavimento di piazza de Santi, vicino ad ogni lumino il nome del negozio, hanno contestato pacificamente, e nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, molti esercenti e artigiani, rigorosamente muniti di mascherina, che hanno ritenuto di far sentire il loro grido. Il flash mob è stato organizzato daidel quartiere Arenula di Nocera Inferiore che ha coinvolto anche iche lavorano fuori dal centro nocerino, e chiedono di non essere dimenticati: “Comprate dainel territorio comunale, dobbiamo coinvolgere il tessuto economico di tutta la città mettendo a sistema tutto quello che la nostra città ...

StampaBiella : Scandalo del Tempio crematorio, la silenziosa protesta con quattrocento lumini - news_rimini : #iovivodidanza: la protesta “silenziosa” degli amanti della danza verso lo stop - news24_city : Scuole chiuse, la protesta silenziosa di bambini e genitori: grembiuli e zaini appesi ai cancelli… - CoratoLiveIt : #Corato «Giù le mani dallo sport»: in piazza la protesta silenziosa di palestre e scuole di danza. Le foto - CoratoLiveIt : Corato «Giù le mani dallo sport»: in piazza la protesta silenziosa di palestre e scuole di danza. Le foto -

Ultime Notizie dalla rete : Protesta silenziosa

Il Piccolo

Duemila candele in piazza Garibaldi per dire no al buio delle vetrine. Le hanno accese i rappresentanti delle partite Iva ennesi che sostenuti da Cna, ...Le proteste sono state inscenate in tutte le città siciliane, alcune organizzate dalle associazioni di categoria altre spontanee ...