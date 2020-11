Pescatori di Mazara rapiti dalle forze libiche: non si hanno ancora notizie (Di domenica 1 novembre 2020) ancora nessuna novità circa la liberazione dei 18 Pescatori siciliani, sequestrati dalle milizie al largo della Libia lo scorso 1 settembre. Pescatori siciliani sequestrati in Libia: anche oggi nessuna novità su notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 1 novembre 2020)nessuna novità circa la liberazione dei 18siciliani, sequestratimilizie al largo della Libia lo scorso 1 settembre.siciliani sequestrati in Libia: anche oggi nessuna novità su.it.

Ultime Notizie dalla rete : Pescatori Mazara I diciotto pescatori di Mazara prigionieri in Libia da due mesi Corriere della Sera Pescatori bloccati in Libia, l'appello di Piero Fassino per la liberazione

Queste le parole di Piero Fassino, Presidente della Commissione Esteri nell'incontro con il Sindaco di Mazara del Vallo, i familiari e gli armatori dei pescatori sequestrati in Libia. Oltre al mio ...

Pescherecci sequestrati, la Lega porta il caso al Parlamento Europeo

abbiamo richiamato l'attenzione delle istituzioni Ue sulla vicenda dei 18 pescatori che, partiti da Mazara del Vallo a bordo di due pescherecci, da quasi due mesi sono sotto sequestro dalle ...

