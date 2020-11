Nuovo Dpcm, chiusura regioni: arriva la conferma. “Scontato” (Di domenica 1 novembre 2020) L’emergenza Covid continua a imperversare in tutta Italia, varie zone con l’indice RT superiore a 1,5. In arrivo un Nuovo Dpcm ormai inevitabile: chiusura delle regioni. Non verrà istituito un… Questo articolo Nuovo Dpcm, chiusura regioni: arriva la conferma. “Scontato” è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 1 novembre 2020) L’emergenza Covid continua a imperversare in tutta Italia, varie zone con l’indice RT superiore a 1,5. In arrivo unormai inevitabile:delle. Non verrà istituito un… Questo articolola. “Scontato” è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Coronavirus, nuovo Dpcm in arrivo: chiusure mirate dei territori Rai News Speranza: “Curva dei contagi terrificante. Abbiamo 48 ore per piegarla o andiamo in difficoltà”

Il ministro della Salute Roberto Speranza è molto preoccupato per l’andamento della curva dei contagi. Ecco che cosa ha detto.

L’emergenza Covid continua a imperversare in tutta Italia, varie zone con l’indice RT superiore a 1,5. In arrivo un nuovo Dpcm ormai inevitabile: chiusura delle regioni. Il ministro Speranza Non verrà ...

