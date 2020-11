Nizza, sei persone fermate dopo l’attentato alla cattedrale di Notre-Dame. Killer arrivato in città due giorni prima (Di domenica 1 novembre 2020) Proseguono le indagini degli inquirenti francesi sull’attentato alla cattedrale di Notre-Dame di Nizza dove giovedì scorso il 21enne di origine tunisina, Brahim Aoussaoui, ha sgozzato tre persone prima di essere colpito dai proiettili della polizia e trasportato in ospedale. dopo i due arresti del tardo pomeriggio di sabato è infatti salito a sei il numero delle persone fermate perché sospettate di contatti con l’attentatore che a chi indaga ha invece detto di aver agito da solo. Gli ultimi fermati sono due uomini di 25 e 63 anni, entrambi presenti a casa di un uomo precedentemente arrestato a Grasse, nel sud della Francia, sempre sabato. Anche quest’ultimo, un tunisino di 29 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) Proseguono le indagini degli inquirenti francesi sull’attentatodididove giovedì scorso il 21enne di origine tunisina, Brahim Aoussaoui, ha sgozzato tredi essere colpito dai proiettili della polizia e trasportato in ospedale.i due arresti del tardo pomeriggio di sabato è infatti salito a sei il numero delleperché sospettate di contatti con l’attentatore che a chi indaga ha invece detto di aver agito da solo. Gli ultimi fermati sono due uomini di 25 e 63 anni, entrambi presenti a casa di un uomo precedentemente arrestato a Grasse, nel sud della Francia, sempre sabato. Anche quest’ultimo, un tunisino di 29 ...

