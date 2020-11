Mirri | “La classifica fa paura a tutti | ma il Palermo si risolleverà La squadra e il Covid…”

Leggi su mediagol

(Di domenica 1 novembre 2020) "Lafa, dal presidente ai tifosi. Dobbiamo risollevarci".Lo ha detto Dario. Diversi sono stati i temi trattati dal presidente del, intervenuto ai microfoni della stampa alle Poste di via Ausonia/De Gasperi per il lancio del francobollo celebrativo dedicato ai 120 anni di storia rosanero: dal momento delicata vissuto dalla compagine rosanero, decimata a causa del Covid-19, alle prestazioni offerte fin qui prima dello stop forzato. Di seguito, le sue dichiarazioni."C'è qualcosa che non è andato bene, non possiamo permetterci tutte queste sconfitte in Serie A figuriamoci in Serie C. Il Covid ha aggiunto problemi. Però essendoci tanti problemi, ci sono anche delle soluzioni. Stiamo lavorando per risolverli. Io sono ottimista, è inutile ...