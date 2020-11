METEO 7 Giorni Autunno in letargo | ma arriva qualche PIOGGIA Previsioni

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 1 novembre 2020)SINO AL 7 NOVEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Il promontorio anticiclonico, insediatosi dagiorno sul Mediterraneo e sull’Italia, è alla sua massima forza e garantisce condizioni didiffusamente stabile, pur con nebbie e nubi basse tra Val Padana e alcuni settori del Centro-Sud. La presenza dell’anticiclone africano così forte sull’Italia non è infatti sinonimo di tempo ovunque soleggiato, come già osserviamo da tempo. Come sovente accade nel periodo autunnale e invernale, l’alta pressione del semestre freddo significa foschie, nebbie e nubi basse, specie quando questo scenario tende ad essere persistente. Lo scudo di alta pressione si avvale di una massa d’aria particolarmente calda in quota, con lo zero termico che si è innalzato in alta ...