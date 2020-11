Live F1, GP Imola in diretta: Bottas al comando, pit-stop per Leclerc (Di domenica 1 novembre 2020) 14° giro - Ai box Verstappen Ricciardo Albon e Kvyat13° giro - Pit-stop per Leclerc che riparte con gomme dure12° giro - Bottas tiene un ritmo indiavolato, Verstappen è... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 1 novembre 2020) 14° giro - Ai box Verstappen Ricciardo Albon e Kvyat13° giro - Pit-perche riparte con gomme dure12° giro -tiene un ritmo indiavolato, Verstappen è...

SkySportF1 : Formula 1, Imola nel ricordo del mito Senna: GP Emilia Romagna LIVE alle 13.10 #SkyMotori #F1 #Formula1 #ImolaGP - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #F1 #EmiliaRomagnaGP Verso i 15 giri a #Imola con #Bottas saldamente in testa davanti a #Verstappen… - zazoomblog : Live F1 GP Imola in diretta: orgoglio Bottas Hamilton non gli concederà nulla. Ferrari in affanno - #Imola… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: F1 GP Emilia Romagna, Bottas befferà Hamilton? LIVE la diretta a Imola ore 13.10 - f9fullfilm : RT @gof1race: emilia grand prix Live Stream Online Free Emilia Romagna Grand Prix 2020 - Italian F1 Race, Imola aston villa vs chelsea… -