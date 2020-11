L'immunologa Viola: "Seconda ondata fino a giugno, ma no a lockdown totale. Chiusura alle 18? Non serve a nulla" (Di domenica 1 novembre 2020) “Dobbiamo resistere almeno sino a giugno”. Antonella Viola, sulle pagine della Stampa, prospetta una lotta ancora molto lunga contro il coronavirus. L’immunologa ritiene tuttavia che il lockdown nazionale non sia la strada giusta da percorrere per contenere i contagi, piuttosto sarebbero più efficaci “chiusure programmate in base ai dati epidemiologici”.“Le misure dell’ultimo dpcm vanno riviste. Intanto bisogna distinguere in base alla situazione degli ospedali e all’indice Rt. Dove è maggiore di 1,5 come in Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, bisogna procedere necessariamente con dei lockdown. Non c’è alternativa, ormai è troppo tardi. Nelle altre zone va fatta un’analisi sulla diffusione del ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 1 novembre 2020) “Dobbiamo resistere almeno sino a”. Antonella, sulle pagine della Stampa, prospetta una lotta ancora molto lunga contro il coronavirus. L’ritiene tuttavia che ilnazionale non sia la strada giusta da percorrere per contenere i contagi, piuttosto sarebbero più efficaci “chiusure programmate in base ai dati epidemiologici”.“Le misure dell’ultimo dpcm vanno riviste. Intanto bisogna distinguere in base alla situazione degli ospedali e all’indice Rt. Dove è maggiore di 1,5 come in Lombardia, Piemonte e Vd’Aosta, bisogna procedere necessariamente con dei. Non c’è alternativa, ormai è troppo tardi. Nelle altre zone va fatta un’analisi sulla diffusione del ...

