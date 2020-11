Le uscite del mese di novembre - articolo

Leggi su eurogamer

(Di domenica 1 novembre 2020) Dopo tanti rumor e tante dichiarazioni e promesse eccoci arrivati al tanto attesodi, eccoci arrivati al lancio di PS5 e Xbox Series X/S. L'arrivo della next-gen condiziona ovviamente anche lemensili e undi recap che si riempie di tanti giochi già usciti da più o meno tempo in arrivo sulle nuove console con miglioramenti che indicheremo dove possibile.C'è però spazio per le primissime esclusive next-gen, in particolare per PS5, con a spiccare l'attesissimo ritorno di Demon's Souls con una seconda giovinezza opera delle mani esperte di Bluepoint Games. Rimanendo in casa Sony spiccano poi progetti come Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Sackboy: A Big Adventure fino ad arrivare all'esclusiva third-party Godfall, un progetto che non ha ancora convinto ma che ...