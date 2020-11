La Libia tra successi, ombre e criticità. Il punto di Ruvinetti (Di domenica 1 novembre 2020) Da una parte la riapertura della Mezzaluna petrolifera e il cessate il fuoco permanente, dall’altra le defezioni dal forum sul dialogo politico di Tunisi e la partenza in salita della conferenza di Djerba sui futuri assetti istituzionali. È un orizzonte in chiaroscuro quello che si addensa sui cieli libici, dove ai successi raggiunti tra la metà di settembre e quella di ottobre, hanno fatto seguito alcuni passi falsi che rischiano di far deragliare il processo di stabilizzazione del Paese. I successi Il primo importante risultato che è stato raggiunto riguarda la ripartenza di produzione ed esportazione petrolifera grazie al negoziato portato avanti da Ahmed Maetig e Khalifa Haftar, con la benedizione di Russia, Turchia e, seppur con le cautele del caso, degli Stati Uniti. Un successo consolidato con l’imminente ... Leggi su formiche (Di domenica 1 novembre 2020) Da una parte la riapertura della Mezzaluna petrolifera e il cessate il fuoco permanente, dall’altra le defezioni dal forum sul dialogo politico di Tunisi e la partenza in salita della conferenza di Djerba sui futuri assetti istituzionali. È un orizzonte in chiaroscuro quello che si addensa sui cieli libici, dove airaggiunti tra la metà di settembre e quella di ottobre, hanno fatto seguito alcuni passi falsi che rischiano di far deragliare il processo di stabilizzazione del Paese. IIl primo importante risultato che è stato raggiunto riguarda la ripartenza di produzione ed esportazione petrolifera grazie al negoziato portato avanti da Ahmed Maetig e Khalifa Haftar, con la benedizione di Russia, Turchia e, seppur con le cautele del caso, degli Stati Uniti. Un successo consolidato con l’imminente ...

di Gianandre Gaiani. I recenti sviluppi della crisi libica hanno segnato un punto a favore della stabilizzazione con l’accordo tra i due contendenti che ha permesso la ripresa d ...

di Gianandre Gaiani. I recenti sviluppi della crisi libica hanno segnato un punto a favore della stabilizzazione con l'accordo tra i due contendenti che ha permesso la ripresa d ...