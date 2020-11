Gigi Proietti ricoverato d’ urgenza in terapia intensiva: condizioni gravi (Di lunedì 2 novembre 2020) Proprio alla vigilia dell'ottantesimo compleanno di Gigi Proietti, arriva una preoccupante notizia. Il sito del quotidiano IlTempo, infatti, comunica che l'attore sarebbe ricoverato in terapia intensiva in una clinica a Roma. Secondo quanto riportato, non si tratterebbe di un caso di contagio da Covid-19. Proietti avrebbe avuto dei problemi cardiaci. Le sue condizioni sarebbero gravissime. L'attore in passato ha già avuto problemi cardiaci In passato, l'attore ha fatto i conti con problemi cardiaci. Nel 2010, infatti, il quotidiano IlTempo diffuse la notizia del ricovero dell'attore presso l'ospedale San Pietro di Roma a seguito di una tachicardia. Anche in quel caso, le condizioni di Gigi ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 2 novembre 2020) Proprio alla vigilia dell'ottantesimo compleanno di, arriva una preoccupante notizia. Il sito del quotidiano IlTempo, infatti, comunica che l'attore sarebbeinin una clinica a Roma. Secondo quanto riportato, non si tratterebbe di un caso di contagio da Covid-19.avrebbe avuto dei problemi cardiaci. Le suesarebberossime. L'attore in passato ha già avuto problemi cardiaci In passato, l'attore ha fatto i conti con problemi cardiaci. Nel 2010, infatti, il quotidiano IlTempo diffuse la notizia del ricovero dell'attore presso l'ospedale San Pietro di Roma a seguito di una tachicardia. Anche in quel caso, ledi...

