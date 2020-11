Franceschini sul nuovo Dpcm: “Ora chiudono anche i musei” (Di domenica 1 novembre 2020) Il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini, intervenuto in collegamento con la trasmissione di Fabio Fazio Che tempo che fa su Rai3, ha parlato del nuovo Dpcm anti coronavirus atteso per domani specificando che a chiudere saranno anche i musei. Alla domanda se il nuovo Dpcm sarà vigore oltre il 24 novembre – cioè quando scadrebbe l’ultimo attualmente in vigore, quello del 25 ottobre – Franceschini ha risposto: “Le misure sono valide fino al 24 novembre, ma i dati di questi giorni non fanno pensare che la curva sarà breve. Stiamo ragionando su un meccanismo differenziato, rapportato ai rischio di contagio e soprattutto di saturazione del sistema sanitario’’, confermando così le indiscrezioni ... Leggi su blogo (Di domenica 1 novembre 2020) Il ministro dei Beni culturali Dario, intervenuto in collegamento con la trasmissione di Fabio Fazio Che tempo che fa su Rai3, ha parlato delanti coronavirus atteso per domani specificando che a chiudere sarannoi musei. Alla domanda se ilsarà vigore oltre il 24 novembre – cioè quando scadrebbe l’ultimo attualmente in vigore, quello del 25 ottobre –ha risposto: “Le misure sono valide fino al 24 novembre, ma i dati di questi giorni non fanno pensare che la curva sarà breve. Stiamo ragionando su un meccanismo differenziato, rapportato ai rischio di contagio e soprattutto di saturazione del sistema sanitario’’, confermando così le indiscrezioni ...

Vistodame : #Franceschini annuncia da #CTCF imminente chiusura dei #musei con una sciatteria/incuranza che lascia davvero perpl… - CarlotCellamare : @chetempochefa @PaolaCortellesi @fabfazio Ció che ha detto Franceschini sul sostegno ai lavoratori dello spettacolo… - raffaraffa25 : Facciamo arte e teatro online. Vendiamo l'arte sul web. Franceschini #ctcf - giuseppebretta : #CTCF Franceschini è ferrarese come me, si sente nell'accento, non ce l'ho con lui... Però non può metterla sul per… - EBustreo : Franceschini arriva subito dopo l'intervento di Paola Cortellesi con parole da brividi di grandissimi sul teatro e… -