Fabrizio Paciocco non ce l’ha fatta | si indaga sulla sua morte

(Di domenica 1 novembre 2020) Uno schianto fatale ha avuto luogo il 30 ottobre in montangna, nella zona di Borghetto sull’Adige, nel comune di Avio, sul confine tra Trentino e Veneto. A perdere la vita in seguito ad un incidente con la sua tuta alare è stato, professionista torinese di 46 anni. Come riporta TorinoToday, il 46enne è andato a sbattere contro alcune rocce: uno schianto che non gli ha lasciato scampo, forse provocato da un malore o da un errore di manovra. I suoi amici, che non erano con lui sul posto ma stavano seguendo la diretta su un telefono cellulare, hanno lanciato l’allarme dopo aver perso improvvisamente il segnale. Individuata la sua auto, il corpo è stato poi recuperato con un elicottero.si è schiantato mentre ...