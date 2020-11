Elden Ring è stato brevemente nominato da From Software e la rete impazzisce (Di domenica 1 novembre 2020) A volte basta poco, un tweet innocente, poche parole di Ringraziamento, un minimo accenno...per scatenare un putiferio che trabocca di hype represso da mesi.Elden Ring è il nuovo progetto di From Software, un nuovo RPG che erediterà l'anima della serie Souls e porterà i tetri mondi medievali dello studio giapponese verso nuove vette. Una sfida a cui collaborerà anche George R. R. Martin, scrittore della serie di romanzi Game of Thrones.Ottime premesse, accompagnate da un adorato trailer mostrato in anteprima all'E3 2019 e...da assolutamente nient'altro. Ebbene sì, uno degli RPG più attesi di questa e della prossima generazione è vittima di un impenetrabile silenzio stampa da parte di From Software, la quale non ha ... Leggi su eurogamer (Di domenica 1 novembre 2020) A volte basta poco, un tweet innocente, poche parole diraziamento, un minimo accenno...per scatenare un putiferio che trabocca di hype represso da mesi.è il nuovo progetto di, un nuovo RPG che erediterà l'anima della serie Souls e porterà i tetri mondi medievali dello studio giapponese verso nuove vette. Una sfida a cui collaborerà anche George R. R. Martin, scrittore della serie di romanzi Game of Thrones.Ottime premesse, accompagnate da un adorato trailer mostrato in anteprima all'E3 2019 e...da assolutamente nient'altro. Ebbene sì, uno degli RPG più attesi di questa e della prossima generazione è vittima di un impenetrabile silenzio stampa da parte di, la quale non ha ...

Eurogamer_it : #EldenRing viene leggermente nominato da From Software e la rete impazzisce. - turkaill : @IvanoLag Io ho fortissime aspettative su di Elden Ring. Se si ritorna ad una sfida sana del primo Dark Souls ok, a… - IvanoLag : @turkaill Tra qualche mese/anno uscirà Elden Ring e ripeterò lo stesso errore, già lo so. Voleranno bestemmie dopo… - infoitscienza : Elden Ring è ancora vivo, parola di FromSoftware - infoitscienza : Elden Ring batte un colpo: un aggiornamento da From Software -