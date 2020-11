Dalla Spagna, Real su Dybala: Isco possibile contropartita (Di domenica 1 novembre 2020) Importante indiscrezione di mercato giunta nelle ultime ore Dalla Spagna, il Real Madrid ha messo nel mirino Paulo Dybala, trequartista della Juventus e della nazionale argentina. Per il club spagnolo la Joya sarebbe un profilo ideale per l’attacco di Zidane nonostante sia stato fatto un importante investimento per Eden Hazard, che fino a questo momento … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 1 novembre 2020) Importante indiscrezione di mercato giunta nelle ultime ore, ilMadrid ha messo nel mirino Paulo, trequartista della Juventus e della nazionale argentina. Per il club spagnolo la Joya sarebbe un profilo ideale per l’attacco di Zidane nonostante sia stato fatto un importante investimento per Eden Hazard, che fino a questo momento … L'articolo

trash_italiano : All'una di notte il televoto-gate del #GFVIP: dopo i voti dalla Spagna, molti utenti ammettono di aver creato centi… - arsenali : Calciomercato Inter, dalla Spagna | Eriksen resta in Serie A: prezzo shock - SaraMassimi10 : RT @trash_italiano: All'una di notte il televoto-gate del #GFVIP: dopo i voti dalla Spagna, molti utenti ammettono di aver creato centinaia… - m_spagna : Dalla demagogia alla retorica e viceversa, #laPeggiore_DESTRA_diSempre non si smentisce, non sono in grado di propo… - gixfz1 : RT @trash_italiano: All'una di notte il televoto-gate del #GFVIP: dopo i voti dalla Spagna, molti utenti ammettono di aver creato centinaia… -