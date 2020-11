Covid, Toti su twitter: “Gli anziani non sono indispensabili”, caos sul web (Di domenica 1 novembre 2020) Il Governatore della Liguria, Giovanni Toti, spiazza il web con una dichiarazione estremamente offensiva. Gli utenti di twitter non ci stanno e si rivoltano contro il politico. Nelle ultime ore… Questo articolo Covid, Toti su twitter: “Gli anziani non sono indispensabili”, caos sul web è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 1 novembre 2020) Il Governatore della Liguria, Giovanni, spiazza il web con una dichiarazione estremamente offensiva. Gli utenti dinon ci stanno e si rivoltano contro il politico. Nelle ultime ore… Questo articolosu: “Glinonindispensabili”,sul web è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

