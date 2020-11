Covid, manifestazione nella notte sul lungomare di Napoli (Di domenica 1 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una nuova manifestazione a Napoli contro le restrizioni anti-Covid si è svolta questa notte sul lungomare di Mergellina. Circa 200 i manifestanti dei centri sociali napoletani che sono scesi in piazza. Sullo sfondo di cori slogan, fumogeni e bengale la manifestazione si è svolta in modo pacifico. Sciogliendosi in notata senza incidenti. Solo nel pomeriggio di ieri si era svolta un’assemblea cittadina del sindacato USB e dei Centri sociale “Mezzocannone occupato” e “Insurgencia”, dove sono emersi diversi pareri e posizioni. Solo una parte degli attivisti, infatti, con striscioni non firmati, si è poi recato sul lungomare, che era presidiato da numerose forze ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 1 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Una nuovacontro le restrizioni anti-si è svolta questasuldi Mergellina. Circa 200 i manifestanti dei centri sociali napoletani che sono scesi in piazza. Sullo sfondo di cori slogan, fumogeni e bengale lasi è svolta in modo pacifico. Sciogliendosi in notata senza incidenti. Solo nel pomeriggio di ieri si era svolta un’assemblea cittadina del sindacato USB e dei Centri sociale “Mezzocannone occupato” e “Insurgencia”, dove sono emersi diversi pareri e posizioni. Solo una parte degli attivisti, infatti, con striscioni non firmati, si è poi recato sul, che era presidiato da numerose forze ...

