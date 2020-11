Covid-19 | con “I giorni della ricerca” AIRC non si ferma

(Di domenica 1 novembre 2020) Il Covid-19 ha rallentato notevolmente le nostre vite, non solo per i contagi, ma anche per la fatica di poter fare dei programmi, anche solo a breve termine. Ma non è l’unica cosa che purtroppo è stata ostacolata: la pandemia ha influito e sta influendo negativamente sui progressi della ricerca oncologica, rallentando l’attività nei laboratori e, soprattutto, il trasferimento dei risultati ai pazienti, in particolare per l’approvazione di nuovi farmaci o di nuove strategie terapeutiche.

Dormiva in macchina per non contagiare la sua famiglia. Viene da Perugia la storia di un ragazzino di soli 13 anni, risultato positivo al Covid-19, che non ha trovato altra soluzione se non spostarsi ...Gli amministratori locali chiedono aiuti per «milioni di italiani finiti in povertà o rimasti soli perché il Covid sta portando via intere famiglie» ...