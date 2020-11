Coronavirus, Emiliano: 'Dopo le 18 non bisogna stare in giro' (Di domenica 1 novembre 2020) 'Se Dopo le 18 abbiamo detto che si chiudono le attività non necessarie, allora Dopo le 18 non bisogna più stare in giro o fare cene con non conviventi'. E' quanto afferma il presidente della Regione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 1 novembre 2020) 'Sele 18 abbiamo detto che si chiudono le attività non necessarie, allorale 18 nonpiùino fare cene con non conviventi'. E' quanto afferma il presidente della Regione ...

fanpage : Coronavirus, la Puglia chiude tutte le scuole. Emiliano: “Aumento contagi è colpa della riapertura” - carlaruocco1 : E come in tutti i periodi bui, anche in questo, è partita una campagna diffamatoria e falsa contro l'istruzione e l… - San_Gavino : Coronavirus, appello dell’ANCI Sardegna. Emiliano Deiana: “Lockdown regionali o provinciali”… - zazoomblog : Stefano Bonaccini positivo al coronavirus: il presidente emiliano è asintomatico - #Stefano #Bonaccini #positivo… - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Emiliano: 'Dopo le 18 non bisogna stare in giro' #Coronavirusitalia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Emiliano Coronavirus, Emiliano: "Dopo le 18 non bisogna stare in giro" TGCOM Coronavirus, appello dell’ANCI Sardegna. Emiliano Deiana: “Lockdown regionali o provinciali”

"Stop mobilità fra Regioni, stop mobilità fra Province. Lockdown regionali o provinciali". Questo l'appello, lanciato via Facebook, dal presidente dell'ANCI Sardegna, (l'Associazione Nazionale Comuni ...

Coronavirus, positivo anche il presidente emiliano

Il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini è risultato positivo al covid. Il presidente non presenta sintomi, ma si trova già in isolamento, come da protocollo. Covid, Bonaccini posi ...

"Stop mobilità fra Regioni, stop mobilità fra Province. Lockdown regionali o provinciali". Questo l'appello, lanciato via Facebook, dal presidente dell'ANCI Sardegna, (l'Associazione Nazionale Comuni ...Il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini è risultato positivo al covid. Il presidente non presenta sintomi, ma si trova già in isolamento, come da protocollo. Covid, Bonaccini posi ...