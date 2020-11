Coprifuoco dalle 18 in tutta Italia: nel nuovo Dpcm zone rosse e stop spostamenti (Di domenica 1 novembre 2020) Corsa contro il tempo per contrastare la curva dei contagi di coronavirus ed evitare un secondo disastroso lockdown nazionale. Il Governo lavora a ritmi serratissimo al terzo Dpcm che dovrebbe arrivare domani, lunedì 2 novembre. Secondo quanto si apprende da fonti di maggioranza, durante l'incontro tra il premier, Giuseppe Conte, e i capigruppo è emerso l'orientamento indicato dalle Regioni, che spingono per misure più restrittive su tutto il territorio nazionale. Tra queste l'interruzione della mobilità interregionale, fatto salvo le ragioni di lavoro. E ancora: chiusura dei centri commerciali nei weekend e 'Coprifuoco' alle 18 di tutte le attività. Sulle restrizioni, sempre secondo quanto si apprende, Conte si è detto d'accordo, ma preferirebbe differenziare per Regioni, a seconda dell'indice ... Leggi su iltempo (Di domenica 1 novembre 2020) Corsa contro il tempo per contrastare la curva dei contagi di coronavirus ed evitare un secondo disastroso lockdown nazionale. Il Governo lavora a ritmi serratissimo al terzoche dovrebbe arrivare domani, lunedì 2 novembre. Secondo quanto si apprende da fonti di maggioranza, durante l'incontro tra il premier, Giuseppe Conte, e i capigruppo è emerso l'orientamento indicatoRegioni, che spingono per misure più restrittive su tutto il territorio nazionale. Tra queste l'interruzione della mobilità interregionale, fatto salvo le ragioni di lavoro. E ancora: chiusura dei centri commerciali nei weekend e '' alle 18 di tutte le attività. Sulle restrizioni, sempre secondo quanto si apprende, Conte si è detto d'accordo, ma preferirebbe differenziare per Regioni, a seconda dell'indice ...

TgLa7 : #Covid_19: anche il Piemonte introduce il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino, a partire da lunedì 26 ottobre - rtl1025 : ?? Via libera al #coprifuoco notturno anche in #Piemonte. Sarà dalle 23 alle 5 del mattino, secondo quanto si appren… - Agenzia_Ansa : A #Genova entrerà in vigore questa sera, la nuova #ordinanza anti-contagi del sindaco Marco #Bucci che impone dal… - C_Romano84 : Coprifuoco dalle 18:00. I cuneesi conquisteranno l’Italia a colpi di #DPCM #Cuneoregna - mummy53690440 : Dpcm, coprifuoco dalle 18 in tutta Italia: no al lockdown ma zone rosse -

Lockdown selettivo: vogliono chiudere in casa gli ultra 70enni

Nel dettaglio, è stata proposta una limitazione agli spostamenti per le persone che hanno più di 70 anni, una sorta di “lockdown selettivo”. E così, ecco che si fa largo un’ipotesi che fino ad oggi er ...

