20 anni fa iniziava Expedition 1 (Di domenica 1 novembre 2020) Il 31 ottobre 2000 partiva l'equipaggio della prima missione permanente in direzione della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) dando così l'avvio alla presenza umana continua nello spazio in orbita terrestre. Riviviamo quel momento storico. Leggi su aliveuniverse.today (Di domenica 1 novembre 2020) Il 31 ottobre 2000 partiva l'equipaggio della prima missione permanente in direzione della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) dando così l'avvio alla presenza umana continua nello spazio in orbita terrestre. Riviviamo quel momento storico.

MarcoMarian3 : 4 anni fa, proprio a quest'ora, iniziava la storia...ma cosa ve la racconto a fare ?? #ppb16 - cantfindagudone : mi è venuta in mente questa mia vecchia compagna di classe che era solita a venire da me per parlare e avere un par… - Il_Nerdastro : Don't Open, Dead Inside. Il 31 Ottobre 2010, iniziava tutto così: un uomo si risveglia nel suo letto d'ospedale, pe… - majkaiso22 : @ilciccio67 @Carlo_R111 @aries_rel @MediasetTgcom24 Però vedo che è un trend che relativamente nuovo. Ad esempio i… - negadivah : @sadvnightingale L'ho fatto dai 16 anni fino ai 23 circa, non fa benissimo perché a me ultimamente l'occhio, talmen… -

Ultime Notizie dalla rete : anni iniziava Una targa per Stefano Cucchi al parco degli Acquedotti: lì "11 anni fa iniziava tutto" RomaToday Vasco Rossi ricorda il papà, scomparso 41 anni fa

Vasco Rossi ricorda il papà scomparso. Era il 31 ottobre 1979 quando Vasco Rossi perse suo padre. A 41 anni dalla scomparsa dell’uomo, Vasco condivide il ricordo di quella giornata da cancellare sui s ...

4 novembre: il monumento ai Caduti compie 90 anni

Per questa puntata settimanale che va dall’1 al 7 novembre il prof. Antonio Fornaro, ideatore e curatore di questa rubrica, si soffermerà sui 90 anni del Monumento ai Caduti di Taranto, sulla storia d ...

Vasco Rossi ricorda il papà scomparso. Era il 31 ottobre 1979 quando Vasco Rossi perse suo padre. A 41 anni dalla scomparsa dell’uomo, Vasco condivide il ricordo di quella giornata da cancellare sui s ...Per questa puntata settimanale che va dall’1 al 7 novembre il prof. Antonio Fornaro, ideatore e curatore di questa rubrica, si soffermerà sui 90 anni del Monumento ai Caduti di Taranto, sulla storia d ...