Valentina Angotti: l'incredibile connessione con l'omicidio di un ex calciatore (Di domenica 1 novembre 2020) Il caso del tentato omicidio di Valentina Angotti si intreccia con quello dell'omicidio del calciatore Andrea La Rosa, solo uno dei due poteva sopravvivere a questa incredibile storia. Valentina Angotti è stata la centro di un incredibile fatto di cronaca nera connesso alla morte del calciatore Andrea La Rosa: nel piano criminale di Raffaele Rullo e di sua madre Antonietta Biancaniello solo uno dei due poteva rimanere vivo. La messinscena del suicidio di Valentina Angotti Valentina Angotti ha 35 anni e due figli quando viene soccorsa dagli uomini del 118 e salvata miracolosamente dopo aver provato a suicidarsi. La donna viene portata in un ... Leggi su movieplayer (Di domenica 1 novembre 2020) Il caso del tentatodisi intreccia con quello dell'delAndrea La Rosa, solo uno dei due poteva sopravvivere a questastoria.è stata la centro di unfatto di cronaca nera connesso alla morte delAndrea La Rosa: nel piano criminale di Raffaele Rullo e di sua madre Antonietta Biancaniello solo uno dei due poteva rimanere vivo. La messinscena del suicidio diha 35 anni e due figli quando viene soccorsa dagli uomini del 118 e salvata miracolosamente dopo aver provato a suicidarsi. La donna viene portata in un ...

