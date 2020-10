‘Uomini e Donne’, Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi rivelano cosa non sopportano l’una dell’altra (Di sabato 31 ottobre 2020) È ormai palese che la preferenza di Davide Donadei sia ristretta a poche corteggiatrici: nelle ultime puntate di Uomini e Donne che hanno visto al centro dello studio il tronista, infatti, hanno mostrato il giovane conteso da Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi, le due corteggiatrici che attualmente sembrano averlo coinvolto maggiormente. Raggiunte da Uomini e Donne Magazine entrambe le ragazze hanno espresso il loro punto di vista sull’antagonista, a partire da cosa non apprezzano dell’altra. Beatrice con un pizzico di ironia, non ha perso la pacatezza che l’ha contraddistinta anche in puntata: A parte il fatto che corteggi lo stesso ragazzo che piace a me?! A volte non mi va giù che in certe occasioni si comporti da amica con me, anche se probabilmente ... Leggi su isaechia (Di sabato 31 ottobre 2020) È ormai palese che la preferenza di Davide Donadei sia ristretta a poche corteggiatrici: nelle ultime puntate di Uomini e Donne che hanno visto al centro dello studio il tronista, infatti, hanno mostrato il giovane conteso da, le due corteggiatrici che attualmente sembrano averlo coinvolto maggiormente. Raggiunte da Uomini e Donne Magazine entrambe le ragazze hanno espresso il loro punto di vista sull’antagonista, a partire danon apprezzano dell’altra.con un pizzico di ironia, non ha perso la pacatezza che l’ha contraddistinta anche in puntata: A parte il fatto che corteggi lo stesso ragazzo che piace a me?! A volte non mi va giù che in certe occasioni si comporti da amica con me, anche se probabilmente ...

